«Мы похожи на немцев, окруженных под Сталинградом»: о бюджете Забайкалья

Чита, , 06:16 — REGNUM Сегодня, 21 ноября, парламентарии Законодательного собрания Забайкальского края проводят пленарное заседание, на котором рассматривают нашумевший проект бюджета региона на 2019 год и последующие периоды. По данным газеты «Вечорка», депутат Александр Михайлов, представляющий Партию пенсионеров, уже дал этому документу уничижительную характеристику и назвал безобразным:

«Зарплаты рассчитаны только на 10 месяцев. Это разве бюджет? Опять будем ждать, когда нам бросят деньги? С таким бюджетом мы похожи на немцев, окруженных под Сталинградом — те ждали, когда с неба что-нибудь сбросят, так и мы будем 10 месяцев ждать чудес сверху».

Напомним, проект главного финансового документа края свёрстан с профицитом на сумму 460 млн рублей, при этом в бюджете не учтены многие статьи расходов.

В начале ноября 2018 года о проекте бюджета Забайкальского края самым нелестным образом высказался и врио губернатора региона Александр Осипов.

«Это бюджет выживания, а не развития. Для придания импульса экономике региона необходимо гораздо больше денег, и мы готовим обращение в федеральный центр с тем, чтобы Забайкальскому краю были выделены дополнительные средства на сбалансированность краевого бюджета», — заявил новый глава региона.

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