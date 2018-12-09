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Протесты во Франции отразятся на экономике страны — МВФ

Политика

Видеть то, что происходит на улицах Парижа, «очень грустно»

Протесты во Франции отразятся на экономике страны — МВФ
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Франция

Париж, 9 декабря 2018, 23:20 — REGNUM  Акции протеста «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на топливо, могут негативно повлиять на экономику Франции. Об этом сообщила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в эфире CBS.

По ее словам, видеть то, что происходит на улицах Парижа, «очень грустно». Глава МВФ уверена, что протесты в стране окажут негативное «экономическое влияние».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря глава МВД Франции Кристоф Кастанер во время общения с правоохранителями заявил, что 8 декабря в Париже в ходе очередной манифестации были задержаны более 1550 человек.

«Желтые жилеты» выступают за увеличение минимального уровня заработной платы и прекращение роста цен на топливо.

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Протесты во Франции
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