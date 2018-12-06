ЦБ РФ предоставит льготы банкам, работающим на «оборонку»

Москва, , 12:12 — REGNUM Российские банки, работающие в сфере оборонной промышленности, получат дополнительные льготы от Банка России. Об этом сообщает 6 декабря РБК.

Согласно проекту указания регулятора, кредитные организации, работающие на российскую «оборонку», смогут не считать сомнительными реструктурированные кредиты заемщиков, работающих по гособоронзаказу — без учета финансового состояния кредитуемых предприятий.

Также сообщается, что в первую очередь льготы будут касаться «Промсвязьбанка» и «Новикомбанка», работающим на военно-промышленный комплекс (ВПК).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября стало известно, что за девять месяцев 2018 года чистая прибыль «Новикомбанка» более чем в четыре раза превысила показатель 2017 года и составила 13,8 млрд рублей.

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