Россия по продажам вооружений уступает лишь США

Стокгольм, , 04:26 — REGNUM В 2017 году производители вооружений продолжили наращивать объемы продаж, при этом Россия обошла Великобританию и вышла на второе место после США. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ) о положении мирового военного производства и экспорта, опубликованном 10 декабря.

В документе говорится о ста ведущих производителях вооружений, чей общий объем продаж в 2017 году составил $398,2 млрд — это на 2,5% больше, чем в 2016 году. Продажи вооружений растут третий год подряд.

Лидерство принадлежит США, Великобритания находилась на втором месте с 2002 года. Доля России в 2017 году составила 9,5% в общем объеме производства ста предприятий — лидеров отрасли.

Как сообщало Иа, Банк России предоставит дополнительные льготы отечественным банкам, работающим в сфере оборонной промышленности. Так, банки смогут не считать сомнительными реструктурированные кредиты заемщиков, работающих по гособоронзаказу, при этом не учитывая финансовое состояние кредитуемых предприятий.

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