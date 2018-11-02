В Крыму назвали отстающих в реализации федеральной целевой программы

Симферополь, , 17:33 — REGNUM Низкую эффективность работы при реализации федеральной целевой программы развития Крыма показали госкомитет по охране культурного наследия и министерство культуры республики. Об этом 2 ноября журналистам заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Также есть вопросы к министерству туризма. Однако я уверен, что все поставленные задачи могут быть выполнены в сроки, если все навалятся одновременно», — выразил надежду руководитель региона.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» была принята в 2014 году с объёмом финансирования в размере около 680 млрд рублей. В сентябре 2018 правительство РФ продлило сроки программы до 2022 года, увеличив финансирование до 877,8 млрд рублей.

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