Решение ОПЕК о сокращении добычи «опустит» нефть до $55

Москва, , 12:35 — REGNUM Средние спекулятивные оценки по рынку энергоресурсов сулят падение Brent на 5−10% в случае, если ОПЕК решит сократить объемы добываемой нефти. Абсолютные показатели в этом случае цены на нефть марки Brent продемонстрируют падение с текущих $59,30 вниз до $56,30−55,30, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Сегодня, 7 декабря, экспортеры ОПЕК встречаются в Вене, где планируют договориться об ограничении добычи вопреки требованиям Трампа, которому нужна нефть подешевле. По словам министра энергетики Саудовской Аравии, Картелю пока не удалось окончательно согласовать сокращение добычи, но, вероятно, в любом случае общий объем не превысит 1 млн б/д — а это значит, что просадка котировок все-равно состоится.

«Интересно, что ключевым фактором для рынка энергоресурсов сейчас выступает решение России по добыче на 2019 год. Так, у России есть план по бюджетному профициту на ближайшие три года, стать в ряд пятерки лучших экономик мира в ближайшие пять лет и т.д. Но вот дешевая нефть, и сокращение объемов никак не укладываются в этот сценарий экономического роста. То есть Россия будет стараться урезать объемы у других стран», — пояснила эксперт.

И ОПЕК может предложить России такой сценарий: картель сокращает собственную добычу на 0,9 — 1 млн баррелей в день, ожидая, что страны-производители нефти вне ОПЕК согласятся дополнительно снизить свое производство. Остается подождать, что скажет Россия.

«Из факторов, которые будут сдерживать падение котировок до момента объявления ОПЕК, учитывается тот факт, что запасы нефти в США резко снизились впервые за 10 недель. 6 декабря, например, цены на нефть марки WTI первоначальной реакцией на статистику минэнерго США выросли с $50,74 до $51,29 за баррель», — отметила Сальникова.

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