Нефть опустилась под «психологическую отметку» $60

Москва, , 09:33 — REGNUM Нефть Brent остается под давлением после вчерашней просадки. К концу дня котировкам удалось вернуться выше уровня $60, но сегодня, 7 декабря, на утренних торгах цены снова опустились под психологическую отметку на нервном ожидании переговоров ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Встреча ОПЕК 6 декабря не принесла конкретных результатов. Страны не смогли договориться о конкретике без своих независимых коллег. Другими словами, экспортеры сначала решили ознакомиться с позицией России, прежде чем озвучивать цифры, которые могут сбить рынок с толку», — отметил эксперт.

Трейдеры настроены скептично. Особенно после того, как 6 декабря саудиты сказали, что группа может и не достичь консенсуса, а если и достигнет, то сокращение добычи будет в районе 1 млн баррелей в день, а это минимальные ожидания рынка. Так что в краткосрочной перспективе все внимание будет направлено на Россию.

«Если Москва останется верной своей прежней позиции и согласится урезать производство не более чем на 150 тыс. баррелей, это станет разочарованием для игроков, которые рассчитывают на сокращение в районе 1,3−1,4 млн баррелей в сутки. Также интересен будет вопрос с исключениями, которые рассматриваются для Венесуэлы, Ирана и Ливии», — пояснил Мащенко.

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