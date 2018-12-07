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Рубль двинулся вниз вслед за нефтью

Экономика

Комментарий аналитика о курсах валют на 7 декабря

Рубль двинулся вниз вслед за нефтью
Рубль и доллар

Москва, 7 декабря 2018, 07:08 — REGNUM  На Мосбирже 6 декабря рубль опять подешевел. На утренних торгах было заметно, что российская нацвалюта запуталась в ориентирах. Зато к вечеру рубль приобрел направленное движение, и это было движение вниз. Рубль упал к доллару на 0,7%, а к евро упал посильнее — почти на 1%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Все внимание валютного рынка было приковано к событиям на рынке нефти. 6 декабря состоялось заседание ОПЕК, но до конца торгового дня так и не появилось ясности с тем, сократит ли нефтяной картель добычу черного золота. На лондонской Интерконтинентальной бирже нефть марки Brent снова начала падать и подешевела на 3,8% до $59,34 за баррель.

Индекс российских гособлигаций RGBI закрылся небольшим понижением на 0,09%. Курс евро по отношению к доллару на торгах 6 декабря вырос на 0,34%. Исходя из сложной обстановки на нефтяном рынке, прогноз по курсу доллара на сегодня, 7 декабря, сохраняется в диапазоне 66,7−67,5 руб., а по курсу евро — в 75−76,4 руб.

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