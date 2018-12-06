Москва, , 16:01 — REGNUM Рубль находится в плену слухов и домыслов нефтяников ОПЕК и тех, кто за ними следит. Главной темой сегодняшнего дня (6 декабря) остаётся заседание ОПЕК+ в Вене. Безусловно, основной темой 7 декабря будет продолжать оставаться саммит ОПЕК и, более конкретно, уже финальные договорённости, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«Судя по всему, рынок будет восприимчив не только к конкретной цифре сокращения добывающих лимитов, но и к общей тональности пресс-релиза. В контексте ситуации с выходом Катара из картеля очень важно сохранение тональности единства, договороспособности и взаимного доверия, как бы высокопарно это ни звучало. Не стоит также забывать о том, что 7 декабря — весьма насыщенный на макростатистику день. В 13:00 по мск выйдут традиционные данные по занятости в США, а затем выйдут данные мониторинга федрезерва США», — пояснил эксперт.

19 декабря состоится очередное заседание комитета по открытым рынкам США. Исходя из этого, а также вчерашнего вербального «обмена любезностями» между президентами РФ и США в контексте рисков эскалации гонки вооружений, рубль начал сегодняшний день (6 декабря) в миноре, просев с открытия с 66,57 до 66,86 за доллар по состоянию на 12:00 мск, однако к 14:30 ослаб до 66,97, предварительно вновь протестировав «на зубок» отметку 67 и отскочив от неё практически со звоном.

«В паре с евро отечественная валюта торгуется на уровне 75,92. Учитывая, что при всех прочих равных отметка 67 рублей за доллар остаётся непреодолимым рубиконом, пробитие её вверх 7 декабря возможно только лишь при каких-то сенсационных событиях, а подвоха, опять же, стоит ждать преимущественно лишь от итогов саммита нефтяного картеля. В контролируемой ситуации рубль по-прежнему будет торговаться в непосредственной близости отметки 67», — полагает Рожанковский.

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