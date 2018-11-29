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Новикомбанк за девять месяцев заработал 13,8 млрд рублей

Экономика

Валовый процентный доход вырос на 20% — до 19,2 млрд рублей

Москва, 29 ноября 2018, 14:01 — REGNUM  Чистая прибыль Новикомбанка за девять месяцев 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) более чем в четыре раза превысила показатель 2017 года. Об этом говорится в сообщении банка.

С января по сентябрь включительно банк заработал 13,8 млрд рублей. За тот же период 2017 года — 3 млрд рублей.

Кратный рост прибыли говорит об успешном выборе бизнес-модели, отметили в банке. Чистый процентный доход группы за указанный период вырос на 42% по сравнению с 2017 годом — до 8,8 млрд рублей.

Валовый процентный доход вырос на 20% — до 19,2 млрд рублей. Кредитный портфель увеличился на на 38% — до 223 млрд рублей.

Новикомбанк был основан в 1993 году. Он входит в тридцатку крупнейших в России объему активов. Госкорпорация «Ростех» владеет полным пакетом акций.

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Банковское дело
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