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В Москве построят более 30 поликлиник

Экономика

Такие планы на ближайшие пять лет

Москва, 6 декабря 2018, 11:23 — REGNUM  В Москве в ближайшие годы планируется построить более 30 поликлиник. План строительства будет включен в адресную инвестиционную программу на пять лет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в Стройкомплексе.

Мэр отметил, московское здравоохранение демонстрирует впечатляющими показатели. «В 8−10 ра з выросла доступность врачей в поликлиниках. Снизилось время ожидания приема. В разы увеличилось количество высокотехнологичной медицинской помощи», — привел данные Собянин.

По его словам, главная задача — укрепление материальной базы здравоохранения. Необходимо модернизировать поликлиники и стационары, провести капитальный ремонт и оснастить медучреждения новейшим оборудованием.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в городских поликлиниках детской и взрослой стартовал пилотный проект по внедрению телемедицины. Врачи начали применять телемедицинские технологии для общения между врачом и пациентом.

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