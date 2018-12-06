Московский Метрострой против «Казметростроя»: 13-я попытка банкротства

Казань, , 07:29 — REGNUM Спустя три месяца после примирения с налоговой службой, требовавшей банкротства главного метростроителя Татарии, аналогичные претензии к нему выдвинуло АО «Московский Метрострой». Иск к производству пока не принят, заседание не назначено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, АО «Казметрострой» ранее являлось муниципальным предприятием, но шесть лет назад было акционировано, учредителем стал комитет имущественных и земельных отношений исполкома Казани. Уставный капитал АО — более 1,41 млрд рублей, на предприятии трудятся свыше 1 тыс. сотрудников. Главой компании является депутат Госсовета РТ Марат Рахимов, чей доход по итогам 2017 года составил свыше 10,859 млн рублей. Одним из последних объектов, сданных компанией, является станция метро «Дубравная», чьё открытие состоялось 30 августа 2018 года в Казани.

Обанкротить АО пытаются не первый раз. За последние 10 лет в базе судов имеется как минимум 13 подобных исков, включая последний. Компания занимается объектами не только в Татарии, но и в Москве, поэтому география кредиторов также обширна. В 2017 году АО претендовало на контракт в Ташкенте, а в 2011 году с ним был подписан контракт стоимостью около 20 млрд рублей на возведение трёх станций и тоннельных переходов в Москве.

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В сентябре 2018 года Арбитражный суд Татарии прекратил производство по банкротному иску налоговой службы, требовавшей признать АО несостоятельным. Первоначальная сумма претензий составляла более 202 млн рублей, но большая часть долга была погашена до судебного заседания и оставшегося долга было недостаточно для ввода наблюдения.

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Теперь аналогичное требование выдвинуло АО «Московский Метрострой». Сумма исковых претензий — 44 445 811,91 рубля. Эта же компания пыталась обанкротить казанских метростроителей в 2017 году, но тогда получила отказ.