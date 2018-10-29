Подрядчик из Казани отклонился от проекта при строительстве метро в Москве

Казань, , 05:07 — REGNUM Субподрядчика-метростроителя из Казани, работавшего на строительстве метрополитена в Москве, оштрафовали на крупную сумму за не устранение ранее выявленного нарушения. Надзорная инстанция обнаружила, что «АО «Казметрострой» производит проходческие работы при строительстве левого перегонного тоннеля ветки в депо «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена с отклонениями от проектной документации». АО «Казметрострой» удалось через суд добиться снижения штрафа в два раза — с 400 до 201 тыс. рублей, но отменить наказание полностью компания не смогла. Решение Арбитражного суда Татарии может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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АО «Казметрострой» является правопреемником одноимённого МУП, и было акционировано в 2012 году. Учредителем стал комитет имущественных и земельных отношений исполкома Казани, который является её единственным акционером. Уставный капитал метростроительной компании превышает 1,41 млрд рублей, её генеральный директор — депутат Госсовета РТ Марат Рахимов. На предприятии работают более 1 тыс. человек.

Компанию неоднократно пытались признать банкротом, последний иск был рассмотрен судом в начале сентября 2018 года. Стороны примирились и производство по делу было прекращено.

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В разные годы компания «Казметрострой» участвовала в реализации проектов строительства в самой столице Татарии — 30 августа 2018 года ею была сдана новая станция метро «Дубравная», а также в других регионах. В частности в 2017 году АО претендовало на контракт в Ташкенте. А в 2011 году с ним был подписан госконтракт стоимостью около 20 млрд рублей на возведение трёх станций и тоннельных переходов в Москве.

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Во время реализации последующего проекта в столице России не обошлось без нарушений.

30 марта 2018 года АО, выступая субподрядчиком, подписало договор с подрядчиком — ООО «МИП-Строй №1» на выполнение подрядных работ по объекту Калининско-Солнцевская линия, ст. «Раменки» — ст. «Рассказовка». По условиям контракта, казанский метростроитель должен был выполнить проходческие работы «в рамках строительства объекта Калининско-Солнцевская линия, ст. «Раменки» — ст. «Рассказовка», участок соединительной ветки в депо «Солнцево»».

Мосгосстройнадзор в мае 2018 года провёл проверку реализации данного проекта и выявил, что «в нарушение том. 5.1.1 13−4010-Л-П-ПОМ 1.1, получившего положительное заключение экспертизы №77−1-1−3-1374−16 от 25.03.2016, ч. 2 ст. 8 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116 — ФЗ от 21.07.1997, ст. 22, ст. 24 Федерального закона «О Недрах» от 21.02.1992 №2395−1, АО «Казметрострой» производит проходческие работы при строительстве левого перегонного тоннеля ветки в депо «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена с отклонениями от проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы №77−1-1−3-1374−16 от 25.03.2016 года, а именно строительство левого перегонного тоннеля ведется тоннелепроходческим комплексом О5,6 м от камеры съездов в депо «Солнцево». По результатам проверки были составлены акты и компанию обязали устранить нарушения, но в срок это не было сделано. Тогда АО привлекли к административной ответственности, назначив штраф в 400 тыс. рублей.

23 июля 2018 года АО «Казметрострой» обратилось в Арбитражный суд Татарии с иском к комитету государственного строительного надзора Москвы, потребовав признать незаконным и отменить постановление о штрафе. Суд заслушал стороны и удовлетворил иск частично — снизив штраф до 201 тыс. рублей.

«В соответствии с проектом (том 5.1.1 13−4010-Л-П-ПОС 1.1), получившим положительное заключение экспертизы №77−1-1−3-1374−16 от 25.03.2016 года, перегонные тоннели ветки в депо «Солнцево» сооружаются тоннелепроходческими комплексами диаметром 06 м от депо «Солнцево» до камеры съездов. Таким образом, АО «Казметрострой» производит проходческие работы при строительстве левого перегонного тоннеля ветки в депо «Солнцево» Калининско — Солнцевской линии Московского метрополитена с отклонениями от проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, следовательно, АО «Казметрострой» необходимо предоставить экспертизу проектной документации на вносимые изменения», — решил суд.

Таким образом, факт нарушений был подтверждён, но решение может быть обжаловано.