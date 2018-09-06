С налоговой примирились: главный метростроитель Татарии избежал банкротства

Казань, , 07:45 — REGNUM Арбитражный суд Татарии прекратил производство по иску налоговой службы, требовавшей признать банкротом подрядчика казанской станции метро «Дубравная», сданной в День республики 30 августа 2018 года, — АО «Казметрострой». Компания на сегодня работает на строительстве второй линии метро в Казани, работы по которой оцениваются в 4−5 млрд рублей. Решение суда о прекращении производства вынесено 5 сентября 2018 года, ранее стороны откладывали заседание, пытаясь решить спор мирным путём. Вердикт суда может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, за последние четыре года к АО «Казметрострой» банкротные иски подавали четыре раза, но все споры разрешались в пользу ответчика. АО ранее работало в статусе муниципального унитарного предприятия, а акционировано было в 2012 году, учредителем стал комитет имущественных и земельных отношений исполкома Казани. Уставный капитал компании на сегодня превышает 1,41 млрд рублей, в ней работают более 1 тыс. сотрудников. Руководит предприятием депутат Госсовета РТ Марат Рахимов, заработавший по итогам 2017 года свыше 10,859 млн рублей.

В 2011 году казанское предприятие, бывшее тогда еще в статусе МУП, выиграло тендер на строительство трех станций и тоннельных переходов в Москве. Проект оценивался в 20 млрд рублей.

Кроме строек в Казани и Москве, предприятие в 2017 году претендовало на госконтракт по строительству метро в Ташкенте.

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Иск налоговая служба, потребовавшая признать АО банкротом, подала 15 июня 2018 года, заявив претензии на свыше 202,677 млн рублей, позднее сумму снизили до 90,5 млн рублей. 5 июля дело к производству было принято, но ответчик попробовал обжаловать это постановление, в августе вторая инстанция отказала в требованиях АО. Обоснованность претензий должны были рассмотреть 10 августа 2018 года, но слушания отложили по ходатайству ответчика «для проверки расчетов, урегулирования спора мирным путем». 5 сентября 2018 года суд прекратил производство по данному делу, решение пока не изготовлено и в законную силу не вступило.

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