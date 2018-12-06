Дальнейший рост цены на нефть пока «под вопросом»

Москва, , 07:16 — REGNUM На лондонской товарной бирже ICE 5 декабря цена на нефть смеси Brent опять пошла в рост. Рынок пока настроен на положительное решение ОПЕК о сокращении добычи нефти, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова. К вечеру цена Brent поднялась на 2,3% до $63,01 за баррель.

Тем временем некоторые западные СМИ «трубят» о том, что внутри ОПЕК и в «ОПЕК+» есть разногласия, в связи с чем решения о сокращении добычи нефти на саммите ОПЕК не предвидится. А президент США Трамп бескомпромиссно заявляет в Twitter о том, что «мир ждет низких цен на нефть», как бы забыв, что мир — это не только США и коллективный Запад.

Трамп по-прежнему пытается надавить на ОПЕК, так что до официального объявления решения нефтяного картеля дальнейший рост цены на нефть под вопросом. Данные о коммерческих запасах нефти в США выйдут 6 декабря. В ожидании статистики сегодня цена Brent будет торговаться в диапазоне $62−63,50 за баррель.

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