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Саммит ОПЕК+ не остановил падение цен на нефть

Экономика

Баррель Brent оценивается в $61,56

Саммит ОПЕК+ не остановил падение цен на нефть
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 6 декабря 2018, 00:06 — REGNUM  Мировые цены на нефть снова падают, несмотря на ожидание решения ОПЕК+ о сокращении добычи, 5 декабря передает агентство Reuters.

Нефть марки Brent потеряла в цене 52 цента, баррель марки оценивается в $61,56 — ранее в ходе торгов Brent поднималась до $63,29 за баррель. Нефть WTI упала на 36 центов до $52,89 за баррель. Максимумом сессии для WTI стали $54,44 за баррель.

Опасения трейдеров вызваны тем, что сокращение добычи стран ОПЕК и России, о котором должно быть объявлено на саммите в Вене 6 декабря, окажется меньше ожидаемого миллиона баррелей в сутки.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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