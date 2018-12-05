Недельная инфляция в России ускорилась до 0,2%

Москва, , 20:38 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 27 ноября по 3 декабря выросли в среднем на 0,2% после роста на 0,1% в течение двух предыдущих недель. такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала декабря составил 0,1%, с начала текущего года — 3,5%.

За прошедшую неделю куриные яйца подорожали на 2,6%, пшено — на 0,9%, сахар-песок — на 0,7%, мясо кур — на 0,5%, пастеризованное молоко, сметана, творог, мука — на 0,4%, полукопченая колбаса, сливочное масло, стерилизованное молоко, сыры, хлеб, макаронные изделия и вермишель — на 0,3%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 2,7%. В то числе огурцы подорожали на 8,8%, белокочанная капуста — на 5,8%, помидоры — на 5,7%, репчатый лук — на 2,9%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по сообщению Росстата, за неделю практически не изменились.

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