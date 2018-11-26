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Инфляция по итогам 2018 года может превысить 4% — МЭР

Экономика

По данным Росстата, инфляция с начала года достигла 3,3%

Москва, 26 ноября 2018, 17:29 — REGNUM  Инфляция в России к концу 2018 года может ускориться до 4%. Об этом 26 ноября заявил министр экономического развития Максим Орешкин, передаёт ТАСС.

По словам министра, к концу года Минэкономразвития ожидает инфляции «в районе 4%», при этом существуют и риски превышения данного показателя.

Как передавало ИА REGNUM, неделей ранее Максим Орешкин заявил, что по итогам года инфляция в стране может превысить 3,4%, которые ранее были заложены в прогнозе. По его словам, это связано с ситуацией на глобальных рынках и возможными новыми санкциями в отношении России.

Напомним, по данным Росстата, инфляция за период с начала 2018 года по середину ноября составила 3,3%.

Читайте ранее в этом сюжете: Инфляция по итогам 2018 года превысит прогноз в 3,4% — Орешкин

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Инфляция
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