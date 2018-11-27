Франция торопит Италию с решением по скоростной железной дороге Турин-Лион

Рим, , 18:08 — REGNUM Правительство Италии должно принять решение о скоростной железной дороге Турин — Лион до конца 2018 года, в противном случае все работы будут остановлены, заявила во вторник, 27 ноября, министр транспорта Франции Элизабет Борн, передает Il Fatto Quotidiano.

Министр отметила, что с пониманием относится к желанию нового правительства Италии «провести новые расчеты» по этому проекту, но вместе с тем просит их уложиться в оговоренные сроки.

Ранее министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли заявлял, что расчеты будут произведены до конца ноября 2018 года.

Как сообщалось ранее, в Италии пока не принято решение об участии страны в этом проекте. Во время предвыборной кампании «Движение 5 звезд» обещало остановить работы, таким образом пойдя навстречу интересам протестующей туринской общественности. После победы «Движения» на выборах работы замедлились, но продолжаются, а представители правительства делают заявления о том, что выплата неустоек в случае отказа от проекта обойдется стране слишком дорого. Решение должны быть принято после завершения расчетов.

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