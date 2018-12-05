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Итальянские врачи планируют новую общенациональную забастовку

Экономика

Все предложения бастующих «исчезли в недрах бюрократии»

Рим, 5 декабря 2018, 16:16 — REGNUM  Профсоюзы медицинских работников Италии рассматривают возможность проведения повторной общенациональной забастовки, сообщает Tg Com в среду, 5 декабря.

Представители профсоюзов отмечают, что забастовка, проведенная 23 ноября 2018 года, не принесли никаких результатов: несмотря на заявления со стороны власти, все предложения бастующих «исчезли в недрах бюрократии».

Повторная забастовка может быть проведена в ближайшие недели.

В забастовке 23 ноября, по данным профсоюзов, участвовали от 80 до 90% сотрудников медицинских учреждений. Основное требование — увеличение государственных расходов на здравоохранение.

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