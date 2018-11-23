Итальянские врачи проводят 24-часовую забастовку

Рим, , 14:59 — REGNUM Итальянские врачи и ветеринары в пятницу, 23 ноября, проводят 24-часовую забастовку, требуя увеличить государственные расходы на здравоохранение, передает информагентство Ansa.

По данным профсоюзов, в забастовке участвует от 80 до 90% сотрудников, при этом все экстренные операции будут проведены вовремя.

Проведение такой забастовки соответствуют и интересам граждан, ведь если требования будут удовлетворены, то качество оказываемых услуг вырастет, отметили также представители профсоюзов.

Министр здравоохранения Джулия Грилло заявила, что правительство поддерживает позицию медиков, а в проекте бюджета на 2019−2021 годы запланировано увеличение расходов на медицину.