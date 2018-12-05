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«Техмаш» расширит сбыт за счёт культиваторов и плугов

Экономика

Работа будет выстроена через «Росагролизинг» и машинно-технологические компании в регионах

Москва, 5 декабря 2018, 16:01 — REGNUM  Научно-исследовательский технологический институт имени П. И. Снегирёва (входит в концерн «Техмаш») стал первым предприятием оборонно — промышленного комплекса, заключившим соглашение с «Росагролизингом» на поставку сельхозтехники для машинно-технологических компаний. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что соглашение с агропромышленной лизинговой компанией позволит концерну существенно расширить рынок сбыта гражданской продукции, в частности, культиваторов и плугов.

Региональные машинно-технологические компании создаются в России в рамках программы развития сельхозкооперации с возможностью пользоваться федеральным лизингом. Эта структура позволит крестьянам получать в лизинг современную посевную и уборочную технику.

В результате малые и средние хозяйства могут смогут воспользоваться уже готовыми предложениями МТК, не вкладывая значительных средств в модернизацию собственного парка техники. Предполагается, что такой подход снизит их затраты и увеличит прибыль.

НИТИ им. П.И. Снегирёва начал выпускать сельхозтехнику в 2016 году. В настоящее время оборонное предприятие производит плуги и культиваторы 12 модификаций. По результатам работы предприятия в 2018 году в 18 регионов России поставлено 177 сельхозорудий «Русич» и шесть тысяч запчастей, что на 57% больше чем в 2017 году. При этом площадь обрабатываемых «Русичами» территорий составила более 350 тысяч гектаров.

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Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса
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