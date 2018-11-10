«Скромное обаяние» неуправляемых авиационных ракет России

Анна Бегларян, , 21:37 — REGNUM

Российские неуправляемые авиационные ракеты (НАР) — это грозное и эффективное оружие, которые стоят на вооружении не один десяток лет. Они надежны, просты в эксплуатации, и что немаловажно, при всех своих достоинствах имеют относительную дешевизну.

Однако информация, из уст гендиректора НПК «Техмаш» (главного разработчика боеприпасов России) Владимира Лепина, о том, что, во-первых, новейшая НАР С-8ОФП «Бронебойщик» поступит на опытно-войсковую эксплуатацию уже в следующем году, а, во-вторых, концерн «Техмаш» разрабатывает управляемую и неуправляемую ракеты «Монолит» в калибре 130 мм, незаслуженно (на наш взгляд) была погребена под потоками новостной ленты. И это при том, что согласно заявлению разработчика, НАР С-8ОФП «Бронебойщик» сменит стоящие на вооружении НАР С-8, а «Монолит» НАР С-13.

Понятно, что уже само по себе массовое поступление в войска НАР С-8ОФП «Бронебойщик» позволит значительно увеличить огневую мощь тактической авиации Воздушно-космических сил России, а вот насколько «значительно» — давайте разбираться.

Превосходят в пять-шесть раз

Что представляет из себя новейшая НАР С-8ОФП «Бронебойщик»? Гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин, утверждает, что «по боевым возможностям она превосходит старую штатную ракету (НАР С-8 — прим.) в пять-шесть раз».

От надводных кораблей до легкой бронетехники

Ракета способна поражать открыто расположенные одиночные и площадные (групповые) цели на расстоянии до шести километров, объекты, находящиеся в фортификационных сооружениях, лесных массивах, небронированную и легкобронированную технику, надводные корабли в любых метеоусловиях и в любое время суток, позволяющих осуществлять выполнение боевых операций самолетами и вертолетами фронтовой и армейской авиации.

Базовые носители: самолёты типа Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-23, МиГ-27, МиГ-29, вертолёты типа Ми-8, Ми-28, Ка-50, Ка-52 и др.

Три ракеты в одном

Главная же особенность «Бронебойщика» в том, что ракета, в зависимости от полученной задачи, может взрываться перед преградой, при ударе об нее и за преградой. Именно это свойство является новой страницей в развитии российских неуправляемых ракет для применения с штурмовиков и ударных вертолетов.

Кроме того, подобная многофункциональность объединяет в одной ракете свойства трех типов ракет предыдущего поколения. Все это позволяет снизить количество самолето-вылетов, необходимых для решения поставленных боевых задач ракетами С-8ОФП, в два-три раза по сравнению с НАР разработки 1980-х годов.

«Монолит»: точнее, дальше и мощнее

Далее, что касается о разрабатываемой управляемой и неуправляемой ракеты «Монолит» в калибре 130 мм, которая в перспективе должна сменить НАР С-13. «Техмашевцы» утверждают, что, хотя новая авиационная ракета является фактически продолжением работы над ракетами «Бронебойщик», она будет иметь другой калибр, абсолютно иную дальность поражения, и эффективность в целом.

Если взглянуть на характеристики НАР С-13, то можно составить первичные представления о разрабатываемой ракете. Так вот. Неуправляемые авиационные ракеты (НАР) системы С-13 относятся к раке­там класса «воздух — земля». Предназначены для уничтожения самолетов в железобетонных укрытиях, техники и живой силы противника, находящихся в особо прочных укрытиях. В зависимости от модификации имеет дальность пуска от 1100 до 4000 метров. Способна пробивать до шести метров грунта и одного метра железобетона. Могут применяться с самолетов и вертолетов: Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-27, МиГ-29, Ми-8, Ми-24, Ми-28, Ка-252, Ка-50.

А теперь соедините вышеизложенное с возможностями, а главное особенностями, НАР С-8ОФП «Бронебойщик». Удар ракетой «Монолит» будет крайне мощным и разрушительным.

Как видим, с момента появления на вооружении авиации и до настоящего времени НАР продолжают сохранять свои позиции. При всей своей «скромности», именно с этими боеприпасами в настоящее время авиация выполняет 90% работы «по земле». Свою эффективность на деле, как говорится, «дешево и сердито», НАР продемонстрировали в операции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

Таким образом, разработки НАР нового поколения необходимы, и пусть они не летают на гиперзвуке, но благодаря им, с одной стороны, значительно увеличивается огневая мощь ударных авиационных комплексов, расширяется их возможность при решении задач поражения наземных и морских целей, а с другой, сохраняется больше дорогого управляемого вооружения.