Нефть отыграла локальную цель $64 и обрушилась

Москва, , 16:00 — REGNUM Заседание группы ОПЕК+ в Вене, на которому должны быть приняты параметры ограничений по добычи нефти, состоится уже 6 декабря. Однако спекуляции вокруг этой встречи до сих пор продолжаются, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Накануне в интервью Bloomberg министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что «преждевременно» говорить о том, что группа ОПЕК+ согласится сократить объемы производства. Реакция рынков на слова аль-Фалиха не заставила себя долго ждать. Вчера нефть Brent отыграла локальную цель — $64 за баррель и обрушилась.

«Однако подобные заявления не безосновательны. Участники ОПЕК+ могут отложить заключение новой сделки об ограничении добычи нефти из-за текущей позиции России. На данный момент РФ не хочет снижать нефтедобычу настолько сильно, как от нее требуют», — отметил эксперт.

В свою очередь вчерашнюю ситуацию усугубила статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от API. Ведомство сообщило, что запасы в США выросли на 5,4 млн баррелей за неделю, завершившуюся 30 ноября, до 448 млн баррелей. Официальные данные о добыче нефти и запасах в США будут опубликованы 6 декабря. Перенос произошел из-за дня траура в США.

«Сегодня, 5 декабря, волатильность на нефтяном рынке может быть низкой. Интрига итогов заседания ОПЕК+ накаляется. В этом свете, скорее всего, инвесторы будут ждать завтрашнего дня. Технически котировки будут консолидироваться вблизи текущих уровней. А направленное движение начнется только 6 декабря», — полагает Капустянский.

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