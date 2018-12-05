ОПЕК держит нефтяной рынок в напряжении

Москва, , 12:35 — REGNUM Остается совсем немного времени до критически важного заседания ОПЕК+, которое пройдет 6 декабря в Вене, где основные игроки должны решить судьбу цен на нефть на ближайшую перспективу. За последние сутки прозвучал ряд противоречивых заявлений, которые говорят о том, что консенсус найти будет сложно и что внутри ОПЕК+ есть серьезные противоречия, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Прежде всего, пока не прослеживается последовательная позиция у Саудовской Аравии. Еще месяц назад министр нефти этой страны аль-Фалих призывал к сокращению добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, а сейчас говорит о том, что пока преждевременно говорить о сокращении объемов производства. Ясно одно — Саудовская Аравия одна не будет на себе тянуть груз сокращения добычи, о чем министр и заявил. Российская позиция пока нечетко выражена. Пока ее суть заключается в наблюдении за процессами, переговоры, а уже потом конкретные решения по квотам», — пояснил эксперт.

В частных беседах делегаты ОПЕК говорили, что Россия и Саудовская Аравия по-прежнему расходятся в том, как распределить сокращения. Еще один вопрос — это точка отсчета для сокращений. Некоторые страны хотят установить ее на уровне добычи в октябре, в то время как другие предпочитают придерживаться первоначальной сделки, в которой за основу брались уровни 2016 года.

«Осложняет нынешнее заседание ОПЕК+ решение Катара о выходе в 2019 году из ОПЕК. Очевидно, это политическое решение направлено на осложнение ситуации внутри ОПЕК. Таким образом, предсказать итоги предстоящих переговоров в рамках ОПЕК+ на данный момент практически невозможно. Эта неопределенность отражается в динамике нефтяных фьючерсов, где выросла волатильность, отражающая неопределенность. Цены колеблются от $60 до $63. Видимо, до окончательного решения ОПЕК+ такая ситуация сохранится», — полагает Богданов.

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