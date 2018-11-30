Байкал вновь стал жертвой некомпетентности и коррупции чиновников

Кристиан Ринчинов, , 18:28 — REGNUM

Основными (и традиционными для нашей страны) причинами провала федеральной целевой программы (ФЦП) «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы» стали некомпетентность и коррупция ответственных лиц.

По самой сути программы прослеживался несистемный подход, ставящий целью решение лишь последствий ряда проблем, а не самих этих проблем и комплекса их причин.

Среди основных — состояние охраны ООПТ (особо охраняемые природные территории — прим. ИА REGNUM ) в Байкальском регионе; проблемы развития туризма; нерешённость мусорного вопроса; проблема ликвидации отходов Байкальского ЦБК; отсутствие бассейнового подхода и согласованности действий регионов по планированию водопользования и других вопросов управления использованием природных ресурсов региона; нелегальные и легализованные варварские рубки леса; браконьерство.

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Вкратце скажу подробнее по каждой из перечисленных проблем.

Система охраны ООПТ находится не в лучшем состоянии. К примеру, огромную территорию Прибайкальского заказника в Бурятии охраняют всего два человека. Неудивительно, что недавно мы совместно с Гринпис обнаружили там обширные территории, непонятно как выданные в аренду лесозаготовителям, хотя это, конечно, «заслуга» не двух инспекторов, а Республиканского агентства лесного хозяйства и администрации заказника. Это не считая «чёрных лесорубов», которые спокойно орудуют и там, и в других ООПТ региона.

Основной проблемой развития туризма на Байкале является отсутствие регулирования туристического потока: его чрезмерная плотность на одних территориях и полное отсутствие на других. Причём чрезмерная плотность наблюдается именно на тех территориях, которые экологически наиболее уязвимы. В законе «Об охране озера Байкал» закреплены нормативы предельно допустимой рекреационной нагрузки на различные территории Центральной экологической зоны Байкальской природной территории, но отсутствуют механизмы применения данных нормативов. Серьёзнейшей проблемой является застройка берегов и уничтожение уникальных прибрежных экосистем «дикими» туристами, особенно теми, которые не в состоянии дойти до побережья, а подъезжают туда на автомобилях и мототранспорте.

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Проблема с мусором вокруг Байкала также требует комплексных решений, которые должны основываться на создании инфраструктуры для приёма и переработки мусора и контроле за чистоплотностью туристов, да и местных жителей. Необходимо не искать место для захоронения отходов или портить воздух, сжигая их, а развивать их переработку, тем более учитывая, что многие бытовые отходы являются не мусором, а ценным ресурсом, из которого можно производить множество продуктов, к примеру, таких, как стройматериалы. Например, в Улан-Удэ есть фирма, производящая долговечную травмобезопасную тротуарную плитку из пластиковых бытовых отходов. И сейчас для своего производства им приходится закупать эти материалы!

Проблема с отходами Байкальского ЦБК является темой для отдельного большого разговора, но вкратце скажу, что было выдвинуто несколько способов решения данной проблемы, из которых ни один не был доработан хотя бы до той степени, чтобы можно было провести экологическую экспертизу такого проекта.

Проблема отсутствия бассейнового подхода — также тема для отдельного большого разговора, но из основного могу сказать, что теперь, когда Бурятия и Иркутская область находятся в разных федеральных округах, практически отсутствующая сейчас координация регионов по вопросам охраны Байкала и управления природными ресурсами в его бассейне будет ещё хуже, чем сейчас.

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Варварские рубки леса в бассейне Байкала являются отчасти государственной политикой, отчасти последствием деятельности «чёрных лесорубов». Отмечу, что, несмотря на множество исследований и статей, наглядно показывающихся уязвимость лесов вокруг Байкала и прямую зависимость состояния самого Байкала от этих лесов, в государственной Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона юг Байкальского региона рассматривается как очная лесопромышленная территория Восточной Сибири и Дальнего Востока. Федеральное и региональное правительства рассматривают лес как неисчерпаемый природный ресурс. Но он таковым не является, поскольку в наших условиях скорость уничтожения лесов превосходит время, необходимое для их восстановления (даже с помощью человека) до той кондиции, которая необходима для полноценного обеспечения лесами их экосистемных функций. Региону, да и стране в целом, взамен экспансивному уничтожению леса нужно устойчивое лесное хозяйство, основывающееся на цикличности рубок и восстановления леса только на уже освоенных территориях без затрагивания старовозрастных естественных лесов.

Проблема «чёрных лесорубов», как китайских, так и местных, отчасти является последствием социальных проблем региона, а отчасти последствием попустительства госорганов и силовиков, зачастую являющихся частью преступных схем.

Таким образом, понятно, что для решения накопившихся проблем нужно не эпизодическое лечение симптомов, а глубокое изменение подхода федерального и регионального правительств по перечисленным направлениям. И всё это должно учитываться при планировании работы по охране Байкала.

Кристиан Ринчинов, член Бурятского регионального Объединения по Байкалу, член Российского Социально-Экологического Союза, ассоциированный научный сотрудник каф. ЮНЕСКО ВСГУТУ

От редакции: как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 ноября Счётная палата РФ совместно с КСО Иркутской области и Бурятии проверила реализацию федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы» в 2015—2018 годах. Государственный заказчик-координатор ФЦП — Минприроды России.

В СП РФ сделали вывод: несмотря на то, что за 2015−2017 годы и девять месяцев 2018 года государственные заказчики программы израсходовали на её реализацию 8,4 млрд рублей, экологическая обстановка в районе озера Байкал не только не улучшилась, но продолжает ухудшаться.

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