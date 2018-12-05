Названа доля заемщиков с проблемной задолженностью по ипотеке

Москва, , 10:14 — REGNUM Около 2% заемщиков в России имеют проблемную задолженность по ипотеке. Законопроект о реструктуризации ипотеки послужит еще одним импульсом для банков идти навстречу клиентам, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Число ипотечных заемщиков превышает 1 млн человек, проблемная задолженность — примерно у 2% из них, сказал он. Таким образом, речь идет о порядка 20 тыс. человек.

«Это еще один импульс для того, чтобы банки шли навстречу клиентам», — сказал Аксаков РИА Новости.

Он добавил, что нужна возможность, законодательно требующая урегулирования проблем с заемщиками. Банки получат от этого свою выгоду: действия в пользу столкнувшегося с трудностями заемщика примет во внимание Центральный банк, который не станет требовать повышенных резервов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов предложил позволить российским гражданам временно приостанавливать платежи по ипотеке в условиях трудной жизненной ситуации. С января по октябрь 2018 года российские банки выдали 1,17 млн ипотечных кредитов на сумму 2,37 трлн рублей.

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