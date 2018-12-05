Ростуризм: Новый год в Крыму выбирает все больше граждан России

Москва, , 09:59 — REGNUM Крым впервые попал в пятерку наиболее популярных туристических регионов России, где граждане страны собираются провести новогодние праздники, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов. Об этом пишут 5 декабря «Известия».

По словам главы ведомства, наиболее популярным местом новогоднего отдыха для граждан РФ стала Москва (17,2% проданных авиабилетов), Сочи (13,1%), Симферополь (7%), а также Краснодарский край и Санкт-Петербург (по 3,1%).

Сафонов подчеркнул, что популярность Крыма в это время года резко выросла из-за улучшения логистики после открытия моста через Керченский пролив. Кроме того, почти на 40% по отношению к прошлому году подешевели авиабилеты в Симферополь. Также глава ведомства подчеркнул, что в гостиницах полуострова на сегодняшний день сохраняются привлекательные для туристов цены на проживание.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября стало известно, что иностранные туристы стали охотнее планировать проведение новогодних праздников в Крыму.

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