Иностранцы чаще стали выбирать Крым местом новогоднего отдыха

Симферополь, , 12:40 — REGNUM Иностранные туристы стали охотнее планировать проведение новогодних праздников в Крыму. Об этом сообщает 20 ноября пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

Отмечается, что доля ранних продаж авиабилетов иностранным туристам на период предстоящих новогодних праздников выросла с 5% до 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

«В пятёрку стран по числу забронированных в Крым авиабилетов входит Белоруссия, Казахстан, Германия, Киргизия и Израиль», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что в 2018 году в Крыму побывали представители 132 стран мира.

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