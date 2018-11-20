Вторник, 20 Ноября 2018 года
08:55:00 МСК

Долги по зарплате в России за октябрь выросли на 2,2%

Экономика

Предприятия и организации задолжали зарплату 46,7 тыс. работникам

Долги по зарплате в России за октябрь выросли на 2,2%
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Москва, 20 ноября 2018, 07:54 — REGNUM  В России по данным на 1 ноября 2018 года суммарная задолженность по зарплате составила 3 млрд 209,4 млн рублей. За октябрь долги по зарплате выросли на 70,4 млн рублей или на 2,2%, сообщили в Росстате.

Российские предприятия и организации задолжали зарплату 46,7 тыс. работникам. Самые большие долги по зарплате перед работниками обрабатывающих производств (47%), в сфере строительства — 20%, сельского хозяйства — 8%, транспорта — 7%.

Самые высокие долги по заработной плате в Центральном ФО —114,3 млн рублей, самые низкие в Уральском ФО — 67,0 млн рублей.

Читайте также: Росстат зафиксировал сокращение долгов по зарплате в России

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года суммарная задолженность по заработной плате в России за август снизилась на 169,5 млн рублей, или на 5,0%, и по состоянию на 1 сентября составила 3 млрд 219 млн рублей.

Развитие сюжета: Камчатка: коллекторы нужны для выбивания долгов по заработной плате

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения в сфере выплат заработной платы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить