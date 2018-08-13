В России за первое полугодие 2018 года забракованы 150 тонн мяса

Москва, , 10:08 — REGNUM По результатам анализов порядка 100 тыс. проб мяса и мясной продукции за первое полугодие 2018 года сотрудникам Роспотребнадзора пришлось забраковать около 150 тонн продуктов, не соответствующих требованиям качества. Об этом сообщает 13 августа пресс-служба надзорного ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что в последние годы доля мяса и мясных продуктов, не соответствующих обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, остается на низком уровне и не превышает 1%. Также в ведомстве добавили, что «доля мясных продуктов, не соответствующих гигиеническим требованиям по содержанию антибиотиков, в последние пять лет остается на низком уровне, в 1 полугодии 2018 года этот показатель составил 0,3%».

В то же время по микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим нормативам 3% исследованных проб, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа управление Роспотребнадзора по Москве в результате проверок 44 заведений общепита McDonald's в столице России оштрафовало сеть закусочных на сумму более 5,5 млн рублей. В результате проверки, по сведениям надзорной службы, были выявлены нарушения требований технических регламентов, а также в области обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля.

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