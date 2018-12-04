Вкус и качество российского пива могут измениться — СМИ

Москва, , 07:16 — REGNUM Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект технического регламента, изменяющего требования к производству пива. Об этом пишут 4 декабря «Ведомости».

Согласно проекту документа, пивоваренные компании получат право заменять до 50% солода зерном и сахаросодержащими продуктами. В настоящее время закон о регулировании алкогольного рынка РФ позволяет заменять лишь 20% солода. Кроме того, с 2 до 5% увеличивается допустимая масса сахаросодержащих продуктов.

Отмечается, что новый техрегламент будет рассмотрен 5 декабря советом ЕЭК. В случае принятия проекта его требования станут обязательными для всех государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

По мнению экспертов издания, изменение техрегламента производства пива сыграет на руку крупным пивоваренным компаниям, поскольку они смогут добиться существенной экономии на производстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре специалисты Роскачества изучили на соответствие требованиям законодательства представленное на российском рынке светлое пиво. Товарами повышенного качества признаны 11 из 40 марок.

Читайте также: В Роскачестве изучили 40 марок светлого пива