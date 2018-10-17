В Роскачестве изучили 40 марок светлого пива

Москва, , 09:11 — REGNUM Представленное на российском рынке светлое пиво изучили на соответствие требованиям законодательства специалисты Роскачества. Товарами повышенного качества признаны 11 из 40 марок, сообщает 17 октября пресс-служба ведомства. Ни в одном случае из 40 пиво не было разбавленным, не обнаружилось в образцах и консервантов. Мало уксуснокислых эфиров выявлено в пяти образцах пива: Efes, «Хамовники», «Жигули Барное», «Свердловское» и «Сибирская корона».В пиве Bud зафиксировано превышение по плесени. В пяти случаях не была соблюдена пропорция солода и несоложеных продуктов («Арсенальное», «Омское», «Горьковское», «Свердловское» и «Самара»).

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Специалисты заключили, что марки Amstel, «Халзан», Heineken, Stella Artois, «Три медведя», Bavaria, Krušovice, Faxe, Löwenbräu, Zlaty Bazant, а также импортное пиво Krušovice Imperial являются товарами повышенного качества. В исследовании участвовала продукция стоимостью от 67 до 260 рублей за литр. Уточняется, что под пивом понимается напиток, содержащий не менее 80% солода. В противном случае речь идет о пивном напитке.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года Роскачество уже проверяло светлое фильтрованное пиво. Эксперты тогда не выявили ни одного «синтетического» продукта — искусственно газированного суррогата из порошка, спирта, воды и различных добавок.

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