Отток населения из Хабаровского края усилился: минус 5531 за 10 месяцев

Хабаровск, , 07:00 — REGNUM Отток населения из Хабаровского края продолжает расти: за 10 месяцев 2018 года отрицательное миграционное сальдо составило 5531 человека. Это на 1810 человек больше, чем в аналогичный период 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Хабаровскстата, за 10 месяцев 2018 года, с января по октябрь включительно, в Хабаровский край прибыли 43 501 человек. Это меньше, чем в аналогичный период 2017 года, тогда в регион приехали 46 847 человек.

Уехали из региона за 10 месяцев текущего года 49 032 человека. Это также несколько меньше, чем в 2017 году, тогда регион покинули 50 568 человек.

В пределах Российской Федерации миграционные обмены происходят чаще. Из других регионов страны в Хабаровский край за 10 месяцев 2018 года прибыли 36 457 человек. Это меньше, чем год назад — 37 923.

Уезжали в другие регионы России из Хабаровского края чаще: 40 365 человек за 10 месяцев. Это несколько меньше, чем было в 2017 году — 41 798 человек.

Таким образом, за 10 месяцев 2018 года из Хабаровского края в другие регионы РФ уехало на 3908 человек больше, чем прибыло в регион.

Как сообщало ИА REGNUM, за 8 месяцев 2018 года миграционные потери Хабаровского края составили 5531 человек. Смертность в регионе по данным Хабаровскстата за 10 месяцев 2018 года продолжает превышать рождаемость: умерших на 1379 больше умерших, чем родившихся. В числе умерших 65 детей в возрасте до 1 года.