Умирают чаще, рожают реже: Хабаровский край продолжает терять население

Хабаровск, , 06:12 — REGNUM Смертность в Хабаровском крае продолжает расти, а рождаемость снижаться. Разница между умершими и родившимися за январь — октябрь 2018 года составила 1379 человек — не в пользу родившихся, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Хабаровскстата, с января по октябрь включительно 2018 года в регионе родился 12 841 ребенок. Это на 534 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

За тот же период в крае умерли 14 220 человек. Это на 331 человека меньше, чем за 10 месяцев прошлого года.

За 10 месяцев 2018 года умерших в крае стало на 1379 больше, чем родившихся. Это больше, чем аналогичный показатель за 10 месяцев 2017 года — тогда он составлял 1176 человек.

В крае зарегистрировано 65 смертей детей в возрасте до 1 года. За 10 месяцев 2017-го их было больше — 86.

Как сообщало ИА REGNUM, за 8 месяцев 2018 года отрицательное миграционное сальдо в Хабаровском крае составило 5183. Люди продолжают покидать регион и переезжать в центральные, южные и западные области России.