Доходы бюджета Якутии-2019 вырастут на 7,8 млрд рублей

Якутск, , 05:12 — REGNUM Якутии добавили дотаций и межбюджетных трансфертов на 2019 год, их общая сумма — 7,8 млрд рублей. При этом республика теряет 44,5 млн рублей от акцизов на нефтепродукты — вместо региональной они уйдут в федеральную казну на нацпроект «Безопасные и качественные дороги», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Из 7,8 млрд республика получит 2,2 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетникам, остальная сумма — субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты.

Проект бюджета республики на 2019 год был рассмотрен правительственной комиссией, возглавляемой премьер-министром республики Владимиром Солодовым. По словам председателя правительства, необходимо правильно расставлять приоритеты, сопоставив их с реальными возможностями госбюджета. Правительственная комиссия с его позицией согласилась, проект бюджета был одобрен ею.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первом чтении бюджет Якутии на 2019 годы был принят с объёмом доходов в 180,24 млрд рублей, расходов — в 181,38 млрд.

«Представленный вам на рассмотрение внесённый главой республики проект бюджета на 2019 и плановый период 2020—2021 годов носит крайне напряжённый характер, — комментировал главный финансовый документ региона председатель правительства Владимир Солодов. — Доходы нашего бюджета будут зависеть от объективной ситуации в экономике. Сколько денег заработают наши предприятия, сколько дивидендов они заплатят, сколько средств нам перечислят по линии федерального бюджета… Именно это будет определять тот объём денег, которые у нас есть, а не то, какой бюджет мы примем. Мы можем какой угодно бюджет принять, денег от этого больше не станет. И я считаю, что нам нужно придерживаться принципа, тратить ровно столько, сколько у нас есть».