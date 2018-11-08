Якутия: бюджет-2019 – не для выживания, а для развития

Якутск, , 07:21 — REGNUM Трёхлетний бюджет Якутии на 2019−2021 годы направлен на развитие республики и является социально ориентированным. Об этом заявил министр финансов региона Валерий Жондоров на дискуссионной площадке «Открытый парламент», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В сравнении с 2018 годом темпы прироста налоговых и неналоговых доходов существенно выше среднероссийских. Можно назвать бюджет «выживанием», но при таких доходах, думаю, это — бюджет развития. Другой вопрос, как нам распределить расходы рационально и сконцентрировать их на приоритетных направлениях», — цитирует главу республиканского минфина ЯСИА.

Объём налоговых и неналоговых доходов Жондоров назвал одним из показателей устойчивого развития региона. Он также подчеркнул, что в Якутии валовый региональный продукт составляет 987 млрд рублей, а инвестиции в основной капитал — 400 млрд.

«Это один из высоких показателей в субъектах Российской Федерации. Налоговые и неналоговые доходы на следующий год прогнозируются на уровне 125 млрд рублей, а по ВРП на душу населения мы занимаем 8 место в стране», — отметил министр финансов Якутии.

Валерий Жондоров особо подчеркнул, что бюджет республики остаётся социально ориентированным: 50% расходов распределяются на здравоохранение, образование, культуру, социальное обеспечение, физкультуру и спорт. Фонд оплаты труда достигнет в текущем году в расходах консолидированных бюджетов 84 млрд. рублей.

Отвечая на вопрос, почему финансирование инвестиционной программы Якутии снизилось с 22 млрд в 2016 году до 8 млрд рублей в 2019-м, Валерий Жондоров пояснил, что во времена больших вложений в строительство соцобъектов республика строила их за счёт заёмных средств. Именно в этот период вырос госдолг, подчеркнул министр финансов Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете республики на 2019 год заложен дефицит в 1,14 млрд рублей. Доходы и расходы, как предполагается, составят 180,24 и 181,38 млрд рублей соответственно. Кабинету министров республики поставлена задача расходовать деньги на социальные нужды более эффективно — так, чтобы оставались средства на создание точек роста и развитие экономики. Тем не менее, социальные гарантии в главном финансовом документе республики на ближайшие три года ставятся в приоритет, заверил премьер-министр региона Владимир Солодов.