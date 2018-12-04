Дальневосточная ярмарка открылась в Москве в рамках Дней ДФО

Хабаровск, , 03:56 — REGNUM Дальневосточная ярмарка открылась в Москве в рамках Дней Дальнего Востока. Жителям столицы предлагают все самое лучшее. Участие в ярмарке в этом году принимают два новых региона ДФО — Забайкалье и Бурятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ярмарка проходит на Тверской площади столицы. Здесь москвичи могут познакомиться с бытом, ремеслами и культурой коренных жителей Дальнего Востока, попробовать традиционные дальневосточные блюда.

«Мы всегда стремились привезти и показать все самое лучшее в столице. Сегодня здесь представлены все сферы — культура, зодчество, разнообразные изделия, продукты питания — чаи из дальневосточных трав, морепродукты, кондитерские изделия. Все это говорит о том, что у нас есть, что показать, и мы приехали в сердце нашей родины, чтобы рассказать про Дальний Восток. Участие в ярмарке даст производителям Дальнего Востока найти своего покупателя в столице. Наладить поставки своей продукции в московские сети», — сказал на открытии ярмарки министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

На московскую ярмарку из ДФО доставлено 18 тонн мясной и рыбной продукции, около 4 тонн мёда, около тонны различных видов чая из дальневосточных трав.

Министр Козлов особо подчеркнул, что вся продукция — экологически чистая:

«Дальний Восток — экологически чистый регион».

На ярмарке работают павильоны «Рыбацкая деревня» и «Ресторан», где можно попробовать традиционные блюда дальневосточной кухни.

Отдельный павильон посвящен дальневосточному туризму и заповедникам ДФО. Здесь гостям ярмарки помогут спланировать свое путешествие на Дальний Восток.

Как сообщало ИА REGNUM, Дни Дальнего Востока в Москве проходят во второй раз. Впервые шоу состоялось в 2017 году. Его инициаторы — полпредство ДФО и Министерство по развитию Дальнего Востока — убеждены, что «Дни» помогут развитию Дальнего Востока. Однако за прошедший год ситуация в макрорегионе только ухудшилась — отток населения усилился, социально-экономическое положение субъектов оставляет желать лучшего, рынок труда не может предложить дальневосточникам достойной работы. Жители усиленно развиваемого, в Москве, макрорегиона уезжают в центральные, южные и западные регионы страны.