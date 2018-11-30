Дни ДФО стартовали в Москве: фестивали, ярмарки вакансий и деликатесы

Хабаровск, , 06:13 — REGNUM В Москве стартовали Дни Дальнего Востока. Дорогостоящее шоу начнётся с ярмарки дальневосточной продукции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Москве впервые открываются Дни Дальнего Востока

3 декабря в Москве с открытия «Дальневосточной ярмарки» стартует фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве». Москвичам и гостям столицы представят обширную программу.

«Уже 3 декабря стартует «Дальневосточная ярмарка» на Тверской площади. Она будет открыта для всех желающих в течение недели. Дальневосточные регионы хорошо к ней подготовились и везут туда свои самые лучшие и уникальные продукты. Предусмотрена очень интересная музыкальная и культурная программа. Гостей ждут свежайшие дальневосточные морепродукты, дикороссы и прочие диковины с Дальнего Востока», — рассказал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

На тверской площади расположатся и различные тематические павильоны. Отдельный павильон посвящен туризму — гостям расскажут, как посетить дальневосточные заповедники, где можно загорать и купаться, где московский гость может ловить рыбу и о других возможностях отдыха в ДФО. Там же будет работать и книжная лавка, где можно будет приобрести путеводители, художественную, научно-популярную литературу о Дальнем Востоке.

Еще одним мероприятием станет фотовыставка, 10 декабря, «Неповторимый Дальний Восток». Москвичи увидят все красоты региона — от северного сияния на Чукотке до вулканов Камчатки. Центральным событием «Дней Дальнего Востока» станет молодежный фестиваль, который пройдет в «Экспоцентре» с 13 по 15 декабря. В рамках фестиваля будет представлена образовательная программа, а также, интересная экспозиция.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые «Дни Дальнего Востока» прошли в Москве в декабре 2017 года. Специально для этого шоу из регионов ДФО было доставлено 25 тонн различных дальневосточных деликатесов, в том числе 100 наименований морепродуктов. Гостям шоу — москвичам и гостям столицы рассказывали о возможностях трудоустройства в ДФО, о приобретении жилья, мерах поддержки и прочих «прелестях» дальневосточной жизни. Однако год спустя итог плачевен: отток населения из ДФО только усилился, а приток обеспечивают разве что мигранты из стран Центральной Азии. Хотя в Центральной Азии «Дни Дальнего Востока» не проводятся.