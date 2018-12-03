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«Норникель» модернизировал дата-центры в Заполярном филиале и Кольской ГМК

Экономика

В Москве будет создан отказоустойчивый кластер

Москва, 3 декабря 2018, 15:48 — REGNUM  Специалисты «Норникеля» завершили модернизацию инженерной инфраструктуры Центров обработки данных (ЦОД) на двух основных объектах — в Заполярном филиале и Кольской ГМК, сообщает 3 декабря пресс-служба предприятия.

Обновление дата-центров проводится в рамках реализации глобальной программы по внедрению производительных вычислительных систем. На последнем этапе этой работы будет создан отказоустойчивый кластер в Москве.

«Московский кластер, прежде всего, должен обеспечить высокий уровень производительности и доступности таких систем, как SAP ERP, а также служить для резервирования критичных систем, обеспечивающих бизнес процессы компании», — пояснила руководитель направления по ИТ-инфраструктуре департамента информационных технологий Виктория Повелицина.

Общая сумма средств, которая будет направлена на модернизацию инженерной инфраструктуры дата-центров составляет более 450 млн руб. Полностью переоснащение инженерной части будет завершено к 2020 году.

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