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«Норникель» внедряет автоматизированную систему учёта энергоресурсов

Экономика

На предприятии хотят знать о расходах тепла и электроэнергии

Норильск, Красноярский край, 30 ноября 2018, 10:45 — REGNUM  Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов в Заполярном филиале «Норникеля» перешла в активную фазу, сообщает 30 ноября пресс-служба предприятия.

Стоимость проекта составляет 950 млн рублей. Отмечается, что он является частью «Технологического прорыва», который обеспечит компании реализацию программы в сфере цифровизации и автоматизации большинства процессов добычи и переработки.

В настоящее время монтажные работы в рамках проекта ведутся в компании «Медвежий ручей» — дочернем предприятии «Норникеля». В предстоящем году реализация программы начнётся ещё на семи объектах Заполярного филиала. На них система будет запущена в 2020 году.

Современные приборы учёта смогут снимать показатели на 1500 точках топливно-энергетических ресурсов и воды. В рамках внедрения системы устанавливаются электросчетчики, расходомеры, датчики давления и температуры.

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Цифровая экономика и электронная коммерция
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