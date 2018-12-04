«Жилье и городская среда»: как повернуть нацпроект лицом к народу

Москва, , 06:42 — REGNUM О том, что представляет собой на данный момент нацпроект «Жилье и городская среда», пишет обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденный президиумом совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, не опубликован правительством РФ и Минстроем. Хотя на региональных сайтах он тиражируется. На основании открытых данных можно сделать вывод об отличии нацпрограммы «Жилье и городская среда» от ее предшественника, госпрограммы СССР «Жилье 2000» по обеспечению граждан жильем. За цель в советской программе бралось обеспечение каждой семьи отдельной квартирой или домом, и, судя по темпам реализации, в 1985—1989 годах поставленные цели были достижимы, — обрушило выполнение программы само крушение СССР.

Теперь применить такую постановку цели, основываясь на потребностях людей, не получается. Вместо «подсчета снизу» — то есть числа людей, которым нужна квартира — запланирован «подсчет сверху», то есть цель формулируется как «здоровый рост рынка жилья, где спрос и предложение сбалансированы». Так цели своего ведомства обозначил глава Минстроя В. Якушев, так что и реализацию конституционных прав граждан вновь пытаются упереть в рынок. Предполагается, что в России существует 5 млн семей, желающих улучшить жилищные условия, и в качестве ориентировочного показателя в 2024 году 2,26 млн из них приобретут жилье в ипотеку, а остальные 2,74 млн обойдутся даже и без нее, они купят или построят жилье за свой счет. Интересно, что нацпроект не расшифровывает цифру в 5 млн семей, не говоря о том, кто эти люди, так что среди них вполне могут оказаться покупатели второй или третьей квартиры, мигранты из других районов страны, те, кто покупает жилье для создания наследственного капитала, спекулянты. Поможет ли такой подход решить проблемы российских семей, живущих в бедственных условиях?

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