Цены на нефть начали расти и нацелились на отметку $63

Москва, , 09:31 — REGNUM Котировки нефти марки Brent просели 30 ноября, едва удержавшись над уровнем $58. Настроения игроков были преимущественно медвежьими в силу неопределенности относительно перспектив рынка и повышенной нервозности в ожидании ключевых событий. После попыток закрепиться над уровнем $60 котировки сползли к дневным минимумам и остались под давлением до конца торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Не в пользу улучшения настроя сыграли и данные Baker Hughes, которые показали, что на прошлой неделе число буровых в США выросло на две единицы, а значит, продолжит повышаться и производство на сланцевых месторождениях США. Впрочем, в начале новой недели нефть резко отскочила вверх, почти на 5%, реагируя на договоренность между Россией и Саудовской Аравией о продлении ограничения добычи», — пояснил эксперт.

Ключевым моментом для участников рынка была позиция Москвы, которая до недавнего времени говорила об отсутствии необходимости в сокращении добычи. Теперь игроки будут с большей уверенностью формировать свои ожидания относительно саммита в Вене, который состоится на этой неделе. Но важно, какую позицию займут остальные страны группы ОПЕК+ и к какой цифре в итоге придут. Пока же перспективы выглядят более благоприятно.

«Сегодня, 3 декабря, утром нефть марки Brent торгуется над отметкой $62 и после пробоя области $62,50 нацелится на $63, хотя не исключена частичная фиксация прибыли в ближайшей перспективе», — считает Мащенко.

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