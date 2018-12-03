Нефть «развернут вверх» только положительные решения ОПЕК

Москва, , 07:16 — REGNUM На ICE 30 ноября цена на нефть сорта Brent снова пошла вниз. Цена нефти обновила очередной годовой минимум в $58 за баррель, вернувшись на уровни октября 2017 года, однако, позже оттолкнулась наверх. К закрытию торгов 30 ноября баррель подешевел до $59,05, обвалившись на 1,3%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

30 ноября вышел еженедельный отчет компании Baker Hughes, согласно которому количество активных буровых установок за неделю выросло с 885 до 887. Настроения на нефтяном рынке в пятницу оставались пессимистичными, особенно в свете заявления министра энергетики РФ Александра Новака о том, что текущие цены на нефть устраивают всех — и потребителей, и производителей.

Однако 1 декабря агентство Bloomberg распространило новость о том, что экономическая комиссия ОПЕК рекомендует нефтяному картелю сократить добычу нефти в 2019 году на 1,3 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Это может положительно сказаться на торгах нефтяного рынка сегодня, 3 декабря.

Но для рынка окажутся более важными итоги встречи мониторингового комитета ОПЕК+ 5 декабря и, конечно, министерской встречи ОПЕК, которая пройдет в Вене с 6 по 7 декабря, и только на положительных результатах этих встреч, то есть на принятом решении о сокращении добычи нефти, цена может развернуться вверх. Пока на 3 декабря прогнозируемая стоимость нефти марки Brent останется в диапазоне $59−60 за баррель.

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