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В России будет усилен контроль за маркировкой товаров

Экономика

Указанная система маркировки должна в будущем охватить существенную часть товарных потоков в стране

Москва, 3 декабря 2018, 08:09 — REGNUM  Правительство России намерено усилить контроль за системой маркировки товаров, проект концепции маркировки подготовлен аппаратом Минпромторга РФ. Об этом пишут 3 декабря «Ведомости».

Сообщается, что указанная система маркировки должна в будущем охватить существенную часть товарных потоков в стране. В издании напомнили, что соответствующий документ в конце октября поручал подготовить премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава правительства РФ потребовал, чтобы информация системы принадлежала государству, а предприниматели могли получать доступ к данным.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании информационной системы мониторинга товаров, подлежащих маркировке.

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Обязательная маркировка товаров в России
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