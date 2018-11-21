Госдума расширяет полномочия правительства в маркировке товаров

Москва, , 14:19 — REGNUM Законопроект о создании информационной системы мониторинга товаров, подлежащих маркировке, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Речь идет о создании единой системы, которая будет отслеживать путь товара от производителя до конечного потребителя. Как полагают авторы законопроекта, такие нововведения защитят потребителей и обеспечат их качественными и нефальсифицированными товарами. Новые нормы могут коснуться товаров табачной, ювелирной, пищевой, автомобильной, авиационной промышленности, а также товаров топливной, химической и машиностроительной отрасли. Такие нормы прописаны в Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на 2020−2025 годы.

Определять порядок работы новой системы будет правительство РФ. В ведомство чиновников также уйдут вопросы утверждения критериев и требований к участникам оборота товаров, а также определение платы за услуги по предоставлению кодов маркировки. Если закон будет принят, то его нормы вступят в силу уже в январе 2019 года.