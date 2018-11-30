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Направление нефти «укажут» Трамп и Си Цзиньпин

Экономика

Динамика котировок будет зависеть от итогов переговоров лидеров США и КНР

Направление нефти «укажут» Трамп и Си Цзиньпин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Москва, 30 ноября 2018, 15:52 — REGNUM  Ключевым событием саммита G-20. который открывается 30 ноября в Аргентине, станут переговоры лидеров США Дональда Трампа и КНР Си Цзиньпина. Две крупнейшие мировые экономики находятся в состоянии торговой войны. И это отражается на темпах развития мировой экономики и на потреблении энергоносителей, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Если ограничительные торговые пошлины останутся в прошлом, то на фоне позитивных перспектив мировой торговли, нефть может скорректироваться вверх более заметно. В противном случае, торговля в диапазоне до декабрьского заседания ОПЕК+ будет превалировать. Таким образом, в предстоящий понедельник, 3 декабря, может реализоваться как один, так и второй сценарий.

«Техническим сигналом начала восстановления нефтяных цен станет преодоление вверх уровня $61,40 за баррель. И тогда есть вероятность достижения в обозримом будущем отметки $65. В противном случае, курсовая стоимость может снизиться в район $57−58 за баррель», — считает эксперт.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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