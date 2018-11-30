В декабре цены на нефть вырастут до $72-73 – эксперт

Москва, , 13:16 — REGNUM Россия готова присоединиться к Саудовской Аравии, чтобы сократить объемы добычи сырой нефти, хотя и постепенно. Обе страны встретятся с другими членами ОПЕК в Австрии 6−7 декабря, чтобы принять решение на следующие шесть месяцев, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Королевство предложило сократить производство с 1 млн до 1,4 млн баррелей в день, чтобы избежать чрезмерного предложения. Идея встречи заключалась в том, что России нужно сокращать. Ключевой вопрос заключается в том, как быстро и насколько. Президент России Владимир Путин встретится с принцем Мохаммедом бин Салманом в Аргентине на саммите G20», — пояснил эксперт.

Рост предложения со стороны Саудовской Аравии появилось из-за того, чтобы компенсировать ожидаемое сокращение поставках из Ирана в результате санкций США. Однако Вашингтон предоставил возможность восьми странам продолжать импортировать нефть из Ирана. Теперь королевство подталкивает ОПЕК к сокращению производства, опасаясь глобального перенасыщения.

«В этой связи цены на нефть получили некоторую поддержку из-за реакции России на этот вопрос. То, что сокращение нефти будет — вопрос однозначный. Поэтому рост цен на нефть в декабре можно ожидать с определенной вероятностью. До конца декабря цена на нефть может подняться до $72 за баррель для нефти марки Brent, а для сланцевой нефти WTI — до $58 за баррель», — считает Гасанов.

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