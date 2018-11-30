ЖСК или «дорожная карта»? Что делать дольщикам при банкротстве застройщика

Москва, , 11:14 — REGNUM Создание дольщиками жилищно-строительного кооператива (ЖСК) может являться альтернативой разрешения вопроса с банкротством застройщика, однако есть и подводные камни, считает юрист, управляющий партнёр Единой городской службы «Помощь дольщикам» Жанна Малис.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что в начале декабря пройдут первые собрания дольщиков обанкротившегося девелопера Urban Group, на которых они смогут выбрать механизм достройки жилья. На повестку собрания будет вынесен вопрос о создании участниками строительства жилищно-строительного кооператива (ЖСК). В случае положительного решения дольщики будут достраивать и содержать объект на свои деньги.

Если дольщики не проголосуют за этот вариант или в отсутствие кворума конкурсный управляющий сможет привлечь нового застройщика для завершения строительства в соответствии с принятой правительством РФ «дорожной картой». Тогда стройка завершится на средства федерального и регионального бюджетов.

«Создание жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) может являться альтернативой разрешения данного вопроса. Однако и здесь есть некоторые нюансы, о которых следует знать.

Так, в жилищном кооперативе между гражданином и ЖСК возникают не договорные отношения, а корпоративные. Это значит, что гражданин не будет вправе требовать возмещения морального вреда, неустойки при нарушении сроков сдачи объекта, так как Закон о защите права потребителей на внутрикорпоративные отношения (то есть отношения членства) не распространяется. Данные отношения будут регулироваться уставом и решениями общего собрания кооператива.

Кроме того, на плечи членов ЖСК безусловно лягут дополнительные денежные затраты в части достраивания объекта и его содержания. При этом данные затраты напрямую буду зависеть от того, на какой стадии строительства обанкротился застройщик. Если на начальном этапе строительства, то данная альтернатива будет не самым лучшим вариантом.

Что касается Плана мероприятий, или «дорожной карты», правительства РФ, то такой План направлен на поэтапное замещение в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан. Упор в данном случае делается на переход от долевого строительства к счетам эскроу.

Что касается же завершение строительства объекта на средства из федерального и регионального бюджета, то в настоящее время для этого отсутствует правовое основание, кроме того, в статьях расхода федерального бюджета нет позиции «компенсация участникам долевого строительства». Поэтому на данном этапе такая альтернатива решения проблемы банкротства застройщика является довольной туманной, так как нет четкого указания на возможность и пределы выделения денежных средств для завершения строительства объекта из федерального или регионального бюджета.

В целом, в настоящее время дольщики осознают все возможные риски, которые связаны с банкротством застройщика. К тому же такая ситуация осложняется тогда, когда объект долевого строительства еще не сдан и требует достройки. В этом случае возможно предъявить требование о передаче жилого помещения (квартиры, комнаты) и включении требования в реестр требований о передаче жилых помещений, который является частью реестра требований кредиторов.

Помимо этого возможен вариант денежного требования к застройщику в связи с открытием в отношении него конкурсного производства и невыполнением ДДУ. Но данный механизм не сможет в полной мере обеспечить интересы дольщиков в том случае, если денежных средств банкрота для удовлетворения требований дольщиков-кредиторов окажется недостаточно.

Именно поэтому необходимо расширять поле тех действий, которые смогут обеспечить защиту интересов дольщиков в случае банкротства застройщика».

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