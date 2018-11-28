В Москве усомнились в «позитивном векторе» достройки проблемных объектов

Москва, , 17:23 — REGNUM В ближайшее время ситуация с так называемыми «обманутыми дольщиками» вряд ли разрешится или хотя бы приобретёт позитивный вектор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат, руководитель практики «Земля.Недвижимость.Строительство» юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Евгений Пугачёв, комментируя информацию о том, что на юге Москвы могут разморозить долгострой «Су-155».

Он отметил, что проблема долевого строительства жилья не улучшается даже несмотря на ужесточающиеся требования к застройщикам, осуществляющим привлечение денежных средств граждан по договорам участия в долевом строительстве. В частности, в 2018 году был расширен перечень информации, которую застройщик, привлекающий средства дольщиков, обязан раскрывать в единой информационной системе жилищного строительства.

Как, в свою очередь, корреспонденту ИА REGNUM заявила юрист «Дювернуа Лигал» Елена Волкова, завершение строительства проблемных домов в Москве и Подмосковье (в частности, объекты Су-155, Urban Group) преимущественно зависит от готовности государственной власти понести дополнительные бюджетные расходы и достроить такие объекты за государственный счёт.

«Закон о несостоятельстве (банкротстве) предусматривает ряд особых мер, направленных на защиту прав обманутых дольщиков, однако этого на практике чаще всего оказывается недостаточно для решения всех возникших проблем. В связи с этим достройка таких проблемных объектов чаще всего возможна только с привлечением бюджетных средств», — подчеркнула она.

Юрист также отметила, что на сегодняшний день законодательство содержит такие требования к застройщикам, которые направлены на вытеснение с рынка долевого строительства небольших компаний. В связи с тем, что существенное ужесточение требований к застройщикам приведёт также к дополнительным расходам на соблюдение предъявленных требований, это может привести к росту цен на строящееся жилье и уходу с рынка в том числе и добросовестных застройщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «РК Строй» получило положительное заключение экспертизы по проекту проблемного жилого дома. Это позволяет в ближайшее время оформить разрешение на строительство и возобновить полноценные строительно-монтажные работы.

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